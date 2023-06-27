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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بعد تطويره ضمن حياة كريمة".. مركز زفتى مقصد المواطنين للتنزه خلال العيد

متنزهات
متنزهات

يستعد أهالي الغربية، للاحتفال بعيد الأضحي المبارك، داخل وخارج حدود المحافظة، وخاصة أن المحافظة بها عدة أماكن جاذبة للمواطنين، مثل نهر النيل والمتنزهات العامة والخاصة والعديد من الأماكن الممتعة للتنزه خلال العيد، وينفرد مركز زفتى أنه الوحيد بالمحافظة الذي شملته مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، فغيرت المبادرة وجه قراه وأصبحت بها أماكن للتنزه إلى جانب المدينة نفسها.

 

ويعد مركز زفتى أحد أعرق المدن بالمحافظة، ويوجد بها أعرق أندية المنطقة في الدلتا وهو نادي زفتى الرياضي المنشأ عام 1925، إلى جانب قناطر دهتورة التي أنشأت بالتزامن مع إنشاء القناطر الخيرية في عهد محمد علي، وحدثتها مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، إلى جانب السياحة النيلية المتميزة التي تشتهر بها مدينة زفتى وقراها المطلة على فرع رشيد ويحرص عدد كبير من المواطنين على استقلال المراكب النيلية للتنزه والقيام بجولات نيلية.

ويقصد المواطنون حديقة الأسرة للتنزه والتي تقع في وسط مدينة زفتى وتتميز بمساحتها المحدودة، كما تحتوي على مسطحات خضراء وأشجار متنوعة ومناطق للأطفال للعب، وتقع أمام الكوبري الفرنساوي العريق حيث يعد من الكباري القديمة بمصر والذي تم إنشاؤه عام 1906 على يد أحد أشهر المهندسين الفرنسيين.

ويحتل نادي زفتى الرياضي، مكانة كبيرة لدى الراغبين بالتنزه خلال العيد داخل المدينة العريقة، ويحتوي على مسطحات خضراء ومناطق للجلوس وهو موجود جوار شارع التحرير ويطل مباشرة  على نهر النيل ما يجعله يمتاز بجو رائع ومناظر مريحة للعين بين المساحات الخضراء ومياه النيل الخالد الجارية، وهو ما جعله مقصد أهل المدينة والقرى للحصول على يوم ترفيهي منخفض التكاليف.

ويوجد على امتداد كورنيش النيل بالمدينة استراحات أقامتها المحافظة، عقب تجديد ورصف الشارع ضمن خطة المحافظة للنهوض بالمدن والقرى، فضلًا عن بعض القرى التي حولتها مباردة رئيس الجمهورية حياة كريمة لأماكن للتنزه.

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أهالي زفتي بالغربية يستعدون للتنزه في عيد الأضحي عقب حياة كريمة الأضحي المبارك السياحة النيلية المساحات الخضراء المتنزهات العامة الكوبرى الفرنساوى زفتى بالغربية للإحتفال بعيد الأضحي المبارك

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