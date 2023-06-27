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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. يوفنتوس يجدد عقد أدريان رابيو حتى يونيو 2024

أدريان رابيو
أدريان رابيو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن تجديد عقد لاعبه الفرنسي أدريان رابيو مع الفريق لمدة موسم.

وكان مقررًا أن ينتهي عقد رابيو مع يوفنتوس بنهاية شهر يونيو الجاري.

ونشر نادي يوفنتوس بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله تجديد رابيو لعقده حتى 30 يونيو 2024.

وانضم رابيو إلى يوفنتوس في صيف عام 2019 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، ليلعب مع الفريق الإيطالي 4 مواسم.

وشارك رابيو في 177 مباراة مع يوفنتوس بمختلف المسابقات، مسجلًا 17 هدفًا، محققًا 3 ألقاب (الدوري الإيطالي - كأس إيطاليا - كأس السوبر الإيطالي)

يُذكر أن رابيو هو أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات في يوفنتوس منذ انضمامه للفريق متساويًا مع الكولومبي خوان كوادرادو.

وربطت تقارير صحفية، رابيو بالانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يُذكر أن رابيو البالغ من العمر 28 عامًا، شارك مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم الأخيرة 2022 بقطر، حيث احتل “الديوك” المركز الثاني بعد هزيمتهم أمام الأرجنتين في النهائي.

يوفنتوس أدريان رابيو رابيو يوفنتوس الايطالى فرنسا

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