قناة الناس| دعوة إبراهيم عليه السلام تحققت فى يوم عرفة.. كلمات ذهبية لإمام الدعاة

بثت قناة الناس الفضائية، مقطعا صوتيا للشيخ محمد متولي الشعراوي إمام الدعاة، أثناء خطبته النادرة من يوم عرفة عام 1396هجريًا/ 1976 ميلاديًا، مؤكدةً أن دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام تحققت في يوم عرفة.

وجاءت الكلمات الذهبية لإمام الدعاة الشيخ الشعراوي من خطبته على جبل عرفات قال فيها: “دعوة إبراهيم حين أذن بالحج، لباها عباد مخلصون مؤمنون، قال الله أذن.. فأذن، فكان الإعجاز الخالد في الدنيا.. أن يكون مصداقا لقوله (يأتون).. سبحانك يا ربي.. خصصت هذا الركن العظيم، من حج بيتك، والوقوف في ساحة رحمتك.. بما لم تميز به ركنا من الأركان، خصصته بشيء حكمت فيه بما يكون إلى أن تقوم الساعة، كلفت بالصلاة، وكلفت بالزكاة، وكلفت بالصيام، وتركت العبيد أخيارا، فيما يختارون من طاعة تقربهم إليك، أو ابتعاد يبعدهم عنك، ولكنك سبحانك، حكمت في هذا الركن، أنه لا يكون حين يؤذن بالحج، إلا أن يأتي القوم رجالا وركبانا من كل فج عميق”.

وتقدم قناة "الناس" تغطية خاصة ليوم عرفة من المشاعر المقدسة وتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات.

وتستضيف قناة "الناس" كوكبة من علماء الأزهر الشريف للحديث عن ركن الحج الأعظم وفضل هذا اليوم وما يجب على المسلم فعله للفوز بثواب يوم عرفة المبارك.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.