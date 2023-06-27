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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

“الزراعة” تُحذر: تقنيات عالية الدقة لرصد التعديات على الأراضي خلال عيد الأضحى

التعديات على الاراضي
التعديات على الاراضي الزراعية

قال الدكتور أحمد ياسين،  رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإدارة تتابع التعديات على الاراضي الزراعية، مستغلين التغيرات المكانية بالاقمار الصناعية تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 533 لسنة 2022 بتشكيل لجنة عليا لإزالة التعديات في المهد.

وأشار "ياسين" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه  تم تشكيل غرفة عمليات من مديريات الزراعة في المحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لمتابعة حالات التعدي بالبناء المخالف خلال إجازة العيد.

وتابعت أن عقوبة التعديات على الأراضي الزراعية، تقضي بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه طبقا للقانون 164 لسنة 2022 ، وتطال القوية المقاول أو المهندس المختص من سنة إلى سنتين حبس و5 ملايين جنيه غرامة مالية وشطب المقاول أو المهندس  من السجلات، ومصادرة المعدات في البناء وكذلك مواد البناء.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أنه بالنسبة للراغبين في الحصول على تراخيص بناء التقدم بطلبات لحماية الأراضي التابعة للمديريات الزراعية في المحافظات للحصول على التراخيص بشكل رسمي ويسكنهم على أساسها البناء دون مخالفات طبقا لوضع الأراضي من الحيز العمراني في المنطقة التابع لها قطعة الأرض.

وأكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، أن وزارة الزراعة تقوم بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والأمن العام، للتدخل وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في حد أقصى 5 ساعات، وفي حالة تطور البنيات يتعرض المخالف للمعاقبة الجسيمة والتي تكون رادعة لكل من يتعدى على الأراضي الزراعية.

-الزراعة استخدام الأقمار الصناعية مراقبة التعديات على الأراضي الزراعية خلال اجازة عيد

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