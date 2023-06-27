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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادًا للعيد.. تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية أمس الاثنين، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، عدة حملات لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وموسم الأضاحي.

 

ووجَّه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والجزارة والمحال التجارية للتأكد من سلامة وجودة وصلاحية المنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية تقدر ب ٣٥ كيلو جرام من مجزئات الدجاج بالإضافة إلى ٦ كيلو جرام من الكبدة بدون علامات أو بيانات وذلك بأحدى محال بيع الدواجن.

هذا إلى جانب ضبط ١٠ كيلو جرام من اللحوم البلدية المجمدة غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

علاوة على ضبط كمية تقدر بربع طن من الدقيق البلدي المدعم تم إعادة تدويره بهدف الغش والتدليس بأحد المخابز السياحية.

كما تم تحرير عدد  ٤٥ مخالفات تموينية منها محاضر لعدد من المحال لإدارتها بدون ترخيص، وعرض لحوم مكشوفة بدون غطاء، عدم الإعلان، عدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة المحل.

وقد وجَّه "بشارة" بضرورة استمرار الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية بكافة أرجاء المحافظة.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام الآتية رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.

 

 

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