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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أحمد سيف الدين: يوم عرفة من المشاهد التى تربينا عليها فى بيوتنا

الشيخ أحمد سيف الدين
الشيخ أحمد سيف الدين

قال الشيخ أحمد سيف الدين إن من المشاهد التي تربينا عليها في بيوتنا ونحن صغار مشهد الحجاج في يوم عرفة، وهم واقفون على جبل الرحمة لأداء وإتمام أعظم أركان الحج.

وتابع الشيخ، في تصريحاته عبر قناة الناس: "في مشهد عظيم ومؤثر نرى أمة الإسلام من سائر بلاد العالم وهم مجتمعون على بساط واحد من العبودية لله سبحانه وتعالى دون تفرقة بين عربي وأجنبي ولا غني وفقير، ولا وزير وغفير، كلهم بالإحرام الأبيض قادمون لإتمام ركن الحج الأعظم".

واستكمل: «الموقف ده بما فيه من المعنى والجمال هو مشابه لموقف قديم حصل فيه بينهم ارتباط كبير جدًا لكنه قديم جدًا، ومشابه لموقف تاني سيحصل بعد ذلك، فهو موقف بين موقفين، الموقف الأول ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الكريم في سورة الأعراف قوله «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين».

وأوضح سيف الدين أن هذا الموقف وقع عند وادي يسمى وادي نعمان بجوار جبل عرفات وحدث يوم عرفة، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَخَذَ اللهُ الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ، فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا، فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قِبَلًا، قَالَ: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ)، مؤكدًا أن العلماء أشاروا إلى أن الحكمة من الوقوف بعرفة هو تجديد هذا العهد مع الله سبحانه وتعالى.

وتابع: أما الموقف الثاني، فهو ما سيحدث بعد أن يرث الله الأرض ومن عليها للعرض والحساب، فمثلما وقفنا بين يديه سبحانه وتعالى في عالم الذر أرواحًا مجردة ومثلما وقفنا حجاجًا في الدنيا بين يديه على نفس الهئية في يوم عرفة، كذلك في الآخرة سنقف كلنا بين يديه سبحانه وتعالى. 

وتقدم قناة "الناس" تغطية خاصة ليوم عرفة من المشاعر المقدسة وتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات.

وتستضيف قناة "الناس" كوكبة من علماء الأزهر الشريف للحديث عن ركن الحج الأعظم وفضل هذا اليوم وما يجب على المسلم فعله للفوز بثواب يوم عرفة المبارك. 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس يوم عرفة مشهد الحجاج جبل الرحمة أعظم أركان الحج ركن الحج الأعظم

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