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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شخصين سرقا شقة شخص فى مصر القديمة 4 أيام

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بجنوب القاهرة، حبس شخصين لاتهامهما بسرقة شقة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بالإكراه في منطقة مصر القديمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين؛ للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

 

ونجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط "شخصين" لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة "مبلغ مالي-هاتف محمول" من داخل مسكن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بالإكراه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها وكذا ضبط سلاح أبيض "المستخدم فى ارتكاب الواقعة". وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بالسرقة.

 

 

حبس شخصين سرقة شقة أحد الأشخاص الاكراه مصر القديمة

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