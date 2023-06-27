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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"تخفيضات وعروض".. إقبال كبير من المواطنين على محال الملابس لشراء ملابس العيد

شارع العريش
شارع العريش

حرص عدد كبير من المواطنين على شراء ملابس عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم، من أجل ارتداءها في الزيارات العائلية والرحلات  والمصايف، إذ طرحت محال الملابس منتجاتها بأسعار مخفضة، وطبقت محال شارع العريش خصومات تصل لـ 40% على ملابس اللأطفال، وعرض اشتري قطعة واحصل على الثانية مجانًا، وغيرها من العروض والخصومات.

توافد عدد كبير من المواطنين لشراء ملابس لأطفال لأولادهم استعدادًأ لاستقبال العيد، حتى يشعروا بفرحة الملابس الجديدة الزاهية في عيد الأضحى المبارك، من شارع العريش في حي الهرم في محافظة الجيزة.

 

 ورصدت "الدستور" آراء عدد من المواطنين حول التخفيضات المطروح بها الملابس في المحال التجارية، والوقوف على مدى رضائهم عن الجودة والخامات.

قالت فريدة محمد، البالغة من العمر 35 عاما، القاطنة في شارع أحمد فكري، في منطقة الملكة بحي فيصل التابع لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور" إنها أم لطفلين علاء وعامر، وقررت أن تشتري لهما ملابس العيد، واختارت يوم وقفة عرفات، لأن توافد المواطنين يكون ضعيف جدًا، معقبة: "الناس صائمة فمحدش بينزل يشتري حاجة، بس بينزلوا بعد الفطار علشان كده نزلت الصبح أشتري لبس لأولادي".

وأشارت إلى أنها كانت ترغب في شراء الملابس للأطفال في وقت سابق، إلا أن زوجها لم يحصل على راتبه إلا مساء أمس، ولذلك اضطرت إلى النزول اليوم، منوهه: "التخفيضات كويسة بتقلل من الأسعار المبالغ فيها".

التقطت منها نسمة أحمد، 22 عاما، القاطنة في شارع علي محمد، في منطقة الطالبية، التابعة لحي الهرم، في محافظة الجيزة، أطراف الحديث قائلة  لـ"الدستور"، إن التخفيضات التي تنفذها المحال التجارية تجعلها تتمكن من شراء كافة احتياجاتها، مشيرة إلى أن الأسعار ليست مرتفعة بشكل كبير.


وأضافت أمل محمد، 30 عاما، القاطنة في شارع عز الدين عمر، في حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، لـ" الدستور: "العروض عظيمة جدا، والأسعار متوسطة".

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