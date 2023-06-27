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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإسكندرية: منع إقامة الشوادر والذبح بالشوارع وفرض غرامات فورية

حملات وغرامات فورية
حملات وغرامات فورية على المخالفين بالإسكندرية

واصلت الجهات التنفيذية والأحياء تنفيذ قرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 198 لسنة 2023 بشأن خطة لاستقبال عيد الأضحى المبارك والذي يحظر على كافة المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي هذا الصدد، شن حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لتطبيق قرار حظر الذبح وإقامة الشوادر بالطرق العامة استهدفت الحملة مناطق المعمورة البلد، ابو قير، المندرة قبلي، الحرمين، المستشارين، شارع 25، تقاطع شارعي 25 و16، الجمعية، منطقة طوسون، طريق الطابية، جمال عبد الناصر، دار السلام، شارع 45 قبلي ومتفرعاته، النصر، الصفا والمروة، عبد الله بن مسعود، عمر بن عبد العزيز من متفرعات المعهد الديني وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بـ217 ألف جنيه.

ونفذ حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لتطبيق قرار حظر الذبح وإقامة الشوادر بالطرق العامة استهدفت شارع 61 سيدي بشر قبلي، شارع 57 ميامي، شارع 45 بحري، شارع 16 الإصلاح الفلكى، شارع 16 الملك الفلكى، السلام، شارع 10 السوق، شارع عبد الوهاب وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بـ94 ألف جنيه.

وواصل حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملاته لمنع إقامة شوادر الذبح وعرض الذبائح الحية بالطرق العامة استهدفت الحملة حارة الاستقلال، محسن باشا، شارع الجزائر مع الحلواني، الغزالي، الشيخ المسيري، محمد الشافعى متفرع من صلاح الدين، حارة معروف من حمام الورشة، السيد محمد كريم، سيدي خليفة، زقاق الصيرفي وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بـ33 ألف جنيه.

وقام مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير حملة مكبرة لمنع إقامة الشوادر وعرض الذبائح الحية بالطرق العامة شملت برج العرب القديم وقرية بهيج، طريق إسكندرية - مطروح الساحلى، قرية بهيج وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بـ36 ألف جنيه.

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الجهات التنفيذية إستقبال عيد الأضحى المبارك محلات الجزارة غرامات فورية الإسكندرية

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