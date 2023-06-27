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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"إنجازات مصر" بعيون طلاب "آداب طنطا" (فيديو)

جريدة الدستور

أبهرت مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة طنطا، الحضور، في عرض مشروعات تخرج الفرقة الرابعة بالكلية، وذلك تحت إشراف الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب.

وشهد الحفل تكريم الإعلامية سميرة الدغيدي، رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون الشمس، والإعلامي الدكتور ياسر شكر، المستشار الإعلامي والمدير التنفيذي لشبكة تليفزيون الشمس.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود أحمد زكي، رئيس جامعة طنطا، وإشراف الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب، ومشاركة الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة، وحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات السياسية والتعليمية.

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