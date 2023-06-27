"صحة الدقهلية": فحص 1526 مواطنًا ضمن قافلة علاجية بميت غمر

قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين، إنه تم فحص 1526 مواطنا بقرية ميت العز التابعة لإدارة ميت غمر الصحية في قافلة طبية علاجية تم تنظيمها يومي الأحد والاثنين الماضيين، حيث ضمت 11 عيادة.

وأوضح وكيل الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم توقيع الكشف على 233 طفلا وتم فحص 177 بعيادة الجراحة ،195 مواطنا بعيادة الأنف والأذن، أما العظام ففحصت 212 مواطنا، كما تم الكشف على 141 بعيادة الأسنان و181 بعيادة الجلدية ، 117 بعيادة الرمد، لافتا إلى أنه تم فحص 112 سيدة بعيادة النساء وتنظيم الأسرة، فضلاً عن إجراء 253 تحليلا بمعمل طفيليات و 106 أشعات x ray ، وموجات صوتية لـ125 مواطنا، وتم إصدار5 قرارات للعلاج على نفقة دولة.

وأكد وكيل الوزارة حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 34 ندوة تثقيفية، و125 حالة استبيان، مؤكداً استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد بدأت تنفيذ مبادرة 100 يوم صحة للكشف والعلاج بالمجان وذلك من خلال العيادات الثابته او المتحركة في محافظات الجمهورية من 9 صباحا وحتى 9 مساء.

تستهدف الحملة تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال فترة مائة يوم، ومنها خدمات الطب الوقائي من التطعيمات واللقاحات، وصحة البيئة وسلامة الغذاء، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي.

ومن المقرر أن تعمل مبادرة 100 يوم صحة من خلال أكثر من 5000 وحدة رعاية أولية بجميع المحافظات، بالإضافة إلي 500 قافلة علاجية شاملة لتقديم خدمات الكشف والعلاج والتحاليل والأشعة، إلى جانب العمل على توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة.