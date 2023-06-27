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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الإعلامية رضوى حسن: 2.5 مليون حاج يقفون على جبل عرفات الآن (فيديو)

الإعلامية رضوى حسن
الإعلامية رضوى حسن

قالت الإعلامية رضوى حسن، إن جبل عرفات يقف عليه الآن أكثر من 2.5 مليون حاج وفقًا للإحصاءات الرسمية من أكثر من 160 دولة.

وأضافت رضوى حسن خلال تغطية خاصة لبرنامج "ضيوف الرحمن" على قناة الناس، اليوم، أن هذا الصعيد الطاهر الذي ألقى النبي صلى الله عليه وسلم منه خطبة حجة الوداع، يوقف عليه حجاج بيت الله الحرام حتى قبل غروب شمس اليوم، ثم ينتقلون إلى المزدلفة يبيتون ليلتهم وبعد ذلك يتوجهون إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة.  

وتقدم قناة "الناس" تغطية خاصة ليوم عرفة من المشاعر المقدسة وتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات.

وتستضيف قناة "الناس" كوكبة من علماء الأزهر الشريف للحديث عن ركن الحج الأعظم وفضل هذا اليوم وما يجب على المسلم فعله للفوز بثواب يوم عرفة المبارك. 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد  12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

مشاعر حجاج بيت الله الحرام جبل عرفات صعيد جبل عرفات قناة الناس ضيوف الرحمن

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