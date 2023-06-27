الدفاع الروسية تعلن تدمير 5 مدرعات بينها مركبة "برادلي" أمريكية الصنع

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها أحبطت هجمات شنتها القوات الأوكرانية على عدة محاور، وكبدتها نحو 700 قتيل اليوم الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إن أكثر من 400 جندي من القوات الأوكرانية تم القضاء عليهم أثناء محاولتهم شن هجوم باتجاه كراسنو-ليمان ودونيتسك.

وكشف البيان أنه وفي محور جنوبي دونيتسك، بلغت خسائر العدو نحو 115 جنديا بالإضافة إلى تدمير 5 مدرعات بينها مركبة من "برادلي" أمريكية الصنع.

وتمكنت القوات الروسية من القضاء على نحو 30 جنديا باتجاه خيرسون، والتصدي لمجموعات تخريبية كانت تقوم بعمليات استطلاع في منطقة زابوروجيه.

وفي منطقة كوبيانسك خسرت القوات الاوكرانية أكثر من 30 جنديا بالإضافة إلى عدد من المعدات والآليات العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية تواصل محاولاتها الفاشلة في شن هجمات مضادة بهدف اختراق دفاعات القوات الروسية في عدد من المحاور.