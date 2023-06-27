أهلي جدة السعودي يقترب من ضم روبرتو فيرمينو

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول السابق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان روبرتو فيرمينو قد رحل عن صفوف ليفربول بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المنصرم 2022-2023، ليُنهي مسيرة دامت 8 سنوات، ومن ثم يرتبط اسمه بالعديد من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها نادي اهلي جدة السعودي.

آخر تطورات صفقة انتقال روبرتو فيرمينو إلى أهلي جدة السعودي

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن مسئولي نادي اهلي جدة السعودي دخلوا في المراحل الأخيرة من المفاوضات بشأن حسم صفقة روبرتو فيرمينو.

وأوضح الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن مسئولي أهلي جدة قدموا عرضًا لضم فيرمينو بعقد لمدة ثلاث سنوات، حتى يونيو 2026.

وأشار "رومانو"، إلى أن فيرمينو يناقش بعض التفاصيل في بنود العقد، قبل الموافقة بشكل نهائي على الانتقال إلى صفوف أهلي جدة.

وأضاف الصحفي الإيطالي، أن إدارة نادي أهلي جدة تأمل في الإعلان عن صفقة ضم فيرمينو في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى استمرار المفاوضات أيضًا بشأن ضم النجم السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشيلسي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لحدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، وترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم في أوروبا.

وكان فريق أهلي جدة قد نجح في العودة إلى الدوري السعودي الممتاز للموسم الجديد 2023 - 2024، بعدما صعد من الدرجة الثانية تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قبل أن يرحل عن منصبه ويتولى مسئولية تدريب فريق الوحدة الإماراتي.

يذكر أن فيرمينو كان أحد الركائز الأساسية في فريق ليفربول، حيث شارك في 362 مباراة مع الريدز في مختلف المسابقات، سجل خلالهم 111 هدفًا وقدم 79 تمريرة حاسمة.