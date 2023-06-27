بوتين: الجيش والشعب الروسى لم يكونا فى صف المتمردين

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر إلى جميع أفراد القوات المسلحة الروسية وأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية الخاصة على شجاعتهم وبسالتهم وولائهم للشعب الروسي.

وقال، خلال كلمته في مراسم تكريم العسكريين ورجال الأمن الذين ساهموا في إحباط التمرّد المسلح السبت الماضي، ونقلتها فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن الجيش والشعب الروسي لم يكونا في صف المتمردين، منوهًا بأن الطيارين الذين لقوا حتفهم أثناء التمرد المسلح قاموا بواجبهم بشرف، وخلال محاولة التمرد لم يكن من الضروري استخدام الوحدات القتالية المشاركة في العملية العسكرية.

وطالب من جميع الحضور بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء الذين لقوا حتفهم أثناء التمرد المسلح قاموا بواجبهم بشرف، مؤكدًا أن الجنود وقفوا في طريق الاضطرابات التي كانت ستؤدي إلى فوضي عارمة.