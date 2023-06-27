تعاقد خالد الصاوي وشريف منير علي بطولة "ليه تعيشها لوحدك"

تعاقد النجمان خالد الصاوي وشريف منير، على بطولة فيلم "ليه تعيشها لوحدك" ومن المقرر انطلاق تصويره بعد عيد الأضحى.

الفيلم كتبه الدكتور أحمد عبد العزيز ويشارك فيه سلمي ابو ضيف، ومحمد رضوان، وتشارك بشري في الفيلم كمنتجة ولن تقوم بالمشاركة في التمثيل.

وحضر مؤخرا صناع الفيلم حفل السيمفوني بدار الأوبرا المصرية في إطار التجهيزات والتحضيرات للفيلم للمخرج حسام الجوهري، والموسيقار إسلام صبري والفنانة بشري بصفتها ممثل الشركة المنتجة، والفنانة سلمي ابو ضيف.

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