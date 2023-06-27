ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تضامن بنى سويف": تخصيص 57 ألف كيلو لحوم لتوزيعها على الأكثر احتياجًا

الاضاحي
الاضاحي

قالت أمل أبوعزوز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، إن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان خصصت 57 ألف كيلوجرام من اللحوم البلدية والمستوردة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل، المرضى، محدودي الدخل، ذوي الهمم، صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك حتى عصر آخر أيام التشريق، حيث سيتم ذبح الأضاحي داخل مجزر أهناسيا.

وقال مدير عام جمعية الأورمان، ممدوح شعبان، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يتم اختيار رءوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية، وسيتم الذبح والتشفية والتعبئة تحت إشراف الأطباء البيطريين. 

وأضاف شعبان أن الجمعية تقوم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رءوس الماشية المستوردة، ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت إشراف المراكز الإسلامية في البلاد المستوردة منها اللحوم، يأتي ذلك ضمن مشروع "صك الأضحية" الذي تطلقه الجمعية.

وأوضح أن ما يتم ذبحه من لحوم الأضاحي البلدي والمستورد لصالح الجمعية يبلغ مليونًا و350 ألف كيلو لحوم تقريبًا، وأن حصة محافظة بني سويف 57 ألف كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بجميع مراكز المحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان قد استفتت دار الإفتاء المصرية في مشروع صك الأضحية وجميع خطواته وشرعية ذبح الأضاحي خلال أيام التشريق خارج بلد المضحي وتوزيعها بعد انتهاء أيام عيد الأضحى وإجازت دار الإفتاء مشروع صك الأضحية واعتبرته من السُنة الحسنة.

ذبح الأضاحى مشروع صك الأضحية لحوم الأضاحي البلدي صك الأضحية الأورمان تضامن بني سويف

الأكثر قراءة

يوسف وسيف يسقيان الزمالك من "كأس رمضان صبحى"

لا سلام في عمارة السلام.. "عقار الإسكندرية".. العيد لن يمُر من هُنا

"حياة كريمة" توزع طن لحوم وتسلم مشروعات تمكين اقتصادي بالفيوم

تهاني عيد الأضحى 2023.. أجمل رسائل وتهنئة للأحبة والأهل

السيطرة على حريق شقة سكنية فى البدرشين

كروت معايدة عيد الأضحى ورسائل تهنئه للأقارب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

أهلا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟