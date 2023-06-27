"تضامن بنى سويف": تخصيص 57 ألف كيلو لحوم لتوزيعها على الأكثر احتياجًا

قالت أمل أبوعزوز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، إن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان خصصت 57 ألف كيلوجرام من اللحوم البلدية والمستوردة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل، المرضى، محدودي الدخل، ذوي الهمم، صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك حتى عصر آخر أيام التشريق، حيث سيتم ذبح الأضاحي داخل مجزر أهناسيا.

وقال مدير عام جمعية الأورمان، ممدوح شعبان، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يتم اختيار رءوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية، وسيتم الذبح والتشفية والتعبئة تحت إشراف الأطباء البيطريين.

وأضاف شعبان أن الجمعية تقوم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رءوس الماشية المستوردة، ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت إشراف المراكز الإسلامية في البلاد المستوردة منها اللحوم، يأتي ذلك ضمن مشروع "صك الأضحية" الذي تطلقه الجمعية.

وأوضح أن ما يتم ذبحه من لحوم الأضاحي البلدي والمستورد لصالح الجمعية يبلغ مليونًا و350 ألف كيلو لحوم تقريبًا، وأن حصة محافظة بني سويف 57 ألف كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بجميع مراكز المحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان قد استفتت دار الإفتاء المصرية في مشروع صك الأضحية وجميع خطواته وشرعية ذبح الأضاحي خلال أيام التشريق خارج بلد المضحي وتوزيعها بعد انتهاء أيام عيد الأضحى وإجازت دار الإفتاء مشروع صك الأضحية واعتبرته من السُنة الحسنة.