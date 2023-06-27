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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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30 يونيو استعادة وطن.. "إكسترا نيوز" تستعرض اهتمام الدولة بذوي الهمم

30 يونيو
30 يونيو

عرضت قناة “إكسترا نيوز” تقرير تفصيلي عن إنجازات ثورة 30 يونيو فيما يخص ذوي الهمم.

وقالت إن الدولة أولت اهتماما كبيرا بذوي الهمم وتقديم كل الدعم اللازم لهم، فيما تم إطلاق عدة برامج اجتماعية لحماية ذوي الهمم.

وتم تأسيس “صندوق عطاء” للاستثمار الأموال وتوجيه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الهمم، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاما لذوي الهمم، فيما تم انشاء المجلس القومي بموجب قرار رئاسي عام 2019.

وتحرص الدولة سنويا على إقامة احتفالية “قاتدرون باختلاف” بحضور الرئيس السيسي للتأكيد علي استمرار دعم ذوي الهمم إضافة إلى مادة قانونية جديدة لمعاقبة المتنمر على ذوي الهمم.

ذوي الهمم ثورة 30 يونيو صندوق عطاء السيسي 2018 عاما لذوي الهمم لانتاج الأطراف الصناعية الأجهزة التعويضية الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الهمم تطبيق “انطلق

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