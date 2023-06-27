30 يونيو استعادة وطن.. "إكسترا نيوز" تستعرض اهتمام الدولة بذوي الهمم

عرضت قناة “إكسترا نيوز” تقرير تفصيلي عن إنجازات ثورة 30 يونيو فيما يخص ذوي الهمم.

وقالت إن الدولة أولت اهتماما كبيرا بذوي الهمم وتقديم كل الدعم اللازم لهم، فيما تم إطلاق عدة برامج اجتماعية لحماية ذوي الهمم.

وتم تأسيس “صندوق عطاء” للاستثمار الأموال وتوجيه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الهمم، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاما لذوي الهمم، فيما تم انشاء المجلس القومي بموجب قرار رئاسي عام 2019.

وتحرص الدولة سنويا على إقامة احتفالية “قاتدرون باختلاف” بحضور الرئيس السيسي للتأكيد علي استمرار دعم ذوي الهمم إضافة إلى مادة قانونية جديدة لمعاقبة المتنمر على ذوي الهمم.