قلعة قايتباى تُعلن استعداداتها لاستقبال الزائرين خلال عيد الأضحى

أعلن محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، عن أن قلعة قايتباي أنهت استعدادها لاستقبال الزائرين في عيد الاضحى المبارك، حيث قامت القلعة برئاسة محمد عز المشرف على القلعة، ومفتشي آثار القلعة بالإشراف على تنسيق الحدائق داخل القلعة وقص النجيلة وتقليم الأشجار والنخيل، وتم ذلك بمعرفة إدارة الحدائق بمنطقة آثار الإسكندرية وذلك في سبيل إظهار القلعة بالمظهر الحضاري اللائق.

وأضاف "متولي"، خلال بيان اليوم، أنه كذلك قامت إدارة الترميم الدقيق باستكمال أعمال صيانة الأحجار، حيث قام فريق من أخصائي الترميم الدقيق بعمل صيانة لبعض الأحجار بجدران القلعة، كذلك تمت إزالة كل الكتابات التي تم رصدها سواء على الجدران أو على بعض المصبعات الخشبية بالشبابيك، كما تم التنسيق مع المحافظة وإدارة مكافحة الآفات لرش كامل القلعة حيث تم رش قلعة قايتباي اليوم الثلاثاء.

صيانة لحدائق القلعة ولوحات إرشادية



وأوضح "متولي" أن الأعمال تأتي في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بأيقونة الإسكندرية، وصاحبة أعلى أعداد زيارة لأثر إسلامي على مستوى الجمهورية، كما تم عمل صيانة لكراسي الحدائق المخصصة لاستراحة الزائرين.

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار صممت عددًا كبيرًا من اللوحات الإرشادية والمعلوماتية في إطار مشروع تطوير خدمات الزائرين، حيث بلغ أكثر من 25 لوحة إرشادية لتعرف الزائرين بمعلومات عن كل أجزاء القلعة من السراديب الساحلية وصحن القلعة والبرج الرئيسي والحمام البيزنطي والأسوار الداخلية والخارجية، والصهريج الأثري، ومسجد القلعة الأثري، كما تم عمل مسارات زيارة لذوي الهمم بما يضمن إتاحة السياحة الميسرة.

كما أعلنت قلعة قايتباي عن أن شراء تذاكر الدخول لقلعة قايتباي يتم باستخدام البطاقات البنكية فقط من خلال شباك التذاكر ولا يوجد إمكانية الدفع النقدي، وأن مواعيد الزيارة بالقلعة من الساعة 9 صباحًا وحتي الساعة 8 مساءً.

وأسعار التذاكر هي:



- المصريون والعرب: 60 جنيهًا

- الطلاب المصريون والعرب: 30 جنيهًا

- الأجانب: 100 جنيه

- الطالب الأجنبي: 50 جنيهًا