رصد ‏92869 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت إدارة المرور خلال 24 ساعة عن ضبط 92869 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها25441 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1125 مخالفة السير بدون تراخيص، 20 مخالفة موقف عشوائي، 63 مخالفة شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.