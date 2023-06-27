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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فرقة المنصورة القومية تعرض "ست الملك" بمسرح أم كلثوم (صور)

العرض المسرحي ست
العرض المسرحي "ست الملك"

استمرت فرقة المنصورة القومية المسرحية في تقديم العرض المسرحي "ست الملك" بمسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، والذي يعرض حتى يوم الخميس الموافق 29 يونيو الجاري.

العرض من تأليف د. سمير سرحان، أشعار عبد الوهاب علي، ديكور سمير زيدان، استعراضات د. أيمن علي، ألحان عبد الله رجال، إخراج محمد عبد المحسن.

تدور الأحداث فترة الحكم الفاطمي في مصر والتي كانت مليئة بالاضطرابات والصراعات فترة تولي الحاكم بأمر الله حكم مصر بعد أن توفي أبوه العزيز بالله الفاطمي، وكان إلى جوار الحاكم أخته الكبرى ست الملك، ويرصد العمل الشخصية المصرية على مر العصور والتي قد تتعرض للانكسار في بعض الأوقات، لكنها تنتفض سريعا لتعيد البناء والتشييد من جديد، حيث بقيت دائما شامخة الرأس مدافعة عن الأرض والعرض.

وقدمت ليلة جديدة من العرض أمس بحضور عمرو فرج مدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافي وثقافة الدقهلية، ولجنة التحكيم المكونة من المخرج المسرحي ياسين الضوي، الناقدة ضحى الورداني، مهندسة الديكور مروة ماهر. وعزت أحمد زكي مدير قصر ثقافة المنصورة.

العرض المسرحي "ست الملك" يقدم ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ويعرض بإشراف فرع ثقافة الدقهلية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.

وفي سياق آخر؛ عقد المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الأحد الماضي، اجتماعًا مع قيادات الهيئة، رؤساء الإدارات المركزية بالديوان العام والأقاليم الثقافية وعدد من مديري عموم الإدارات، لمناقشة الاستعدادات والترتيبات النهائية لاحتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، واحتفالات عيد الأضحى المبارك، وكذلك خطة الموسم الصيفي المقبل، واستعدادات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته 23.

العرض المسرحي
العرض المسرحي "ست الملك"
العرض المسرحي
العرض المسرحي "ست الملك"
العرض المسرحي
العرض المسرحي "ست الملك"
العرض المسرحي
العرض المسرحي "ست الملك"
العرض المسرحي
العرض المسرحي "ست الملك"
العرض المسرحي
العرض المسرحي "ست الملك"
العرض المسرحي
العرض المسرحي "ست الملك"
المخرج هشام عطوة الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة ثقافة المنصورة قصور الثقافة مسرح أم كلثوم مسرح أم كلثوم

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