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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شروط المضحي فى عيد الأضحى .. وكيف يكون شكل الأضحية؟

خروف
خروف

ذبح الأضحية سنة مؤكدة في عيد الأضحى واجبة على كل مسلم قادر عليها، وحددت السنة النبوية بعض الشروط لقبول الأضحية كما حددت شروط المضحي في عيد الأضحى، وتعرضهم الدستور في التقرير التالي وفق ما جاء في السنة النبوية. 

شروط المضحي فى عيد الأضحى

حدد الفقهاء وفق ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية شروط المضحي يجب على المضحي أن يكون مسلمًا بالغًا، وأن يمتلك المال الكافي للأضحية، كما يمتلك المال الزائد عن قوته يوم وليلة بما يكفي ثمن الأضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم  (مَن وجَدَ سَعةً فلَم يُضحِّ، فلا يقربنَّ مُصلَّانا)، وأيضًا توافر النية والقصد في القيام بالأضحية، وأن يكون القصد هو رضا الله تعالى وقبوله، ويجب أن تكون الأضحية ملكًا خالصًا للمضحي ويحرم على المضحي بيع شئ من صوفها أو أظفارها، ألا يتعلق بالأضحية حق للغير مثل الرهن.

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وحددت الشريعة شروط المضحي إذا لم يكن من بين الحجاج  وهي ألا يأخذ شئ من شعر جسمه أو قص أظفاره أو شيء من جلده إذا ثبت دخول شهر ذي الحجة، ولا يُمنع المضحى من لبس الجديد ووضع الحناء والطيب، ولا مباشرة زوجته أو جماعها.

الشروط الواجب توافرها في الأضحية 
 

حددت الشريعة الإسلامية الشروط الواجب توافرها في الأضحية حتى يتقبلها الله ، وهي أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام من الغنم والبقر والأبل فقط، ولا تصح أن تكون من الطيور وما شابه، ويجب أن تبلغ الأضحية السن الشرعي فتكون جذعة من الضأن وثنية في غيره، أن تخلو الأضحية من العيوب مثل العور والمرض والمتردية وغيره، أن تكون الأضحية في الوقت المخصص شرعًا.

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عيد الأضحى شروط المضحي الشروط الواجب توافرها في الأضحية لقرآن الكريم السنة النبوية

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