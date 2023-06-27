مؤشر نيكي الياباني يسجل أطول سلسلة خسائر في 2023

سجل المؤشر نيكي الياباني أطول سلسلة خسائر هذا العام اليوم الثلاثاء، مع تراجع أسهم الكثير من كبريات شركات التكنولوجيا في البلاد مقتفية أثر نظيراتها الأميركية.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28 بالمئة إلى 2253.81 نقطة. ونزل نيكي 3.1 بالمئة مواصلاً سلسلة خسائر مستمرة منذ أربعة أيام، وهي الأطول منذ منتصف ديسمبر وكان قد سجل ذروة 33 عاماً عند 33772.89 نقطة يوم 19 يونيو. بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن بي سي.

اختتم نيكي اليوم على انخفاض 0.49 بالمئة عند 32538.33 نقطة، مقلصا الخسائر المستمرة في معظم تعاملات ما بعد الظهر. وهبط المؤشر في وقت سابق بما يصل إلى 1.2 بالمئة.