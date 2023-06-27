"الأورمان" تبدأ في ذبح أضاحيها بمحافظة الفيوم بعد صلاة العيد غدا

تبدأ جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، غدًا الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، نحر أضاحيها داخل مجزر “إبشواي الآلي” بمركز إبشواي في الفيوم، والمعتمد من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطري.

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان خصصت كمية 57 ألف كيلو لحوم بلدى ومستوردة توزعها على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة الفيوم.

من جهته، قال ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن لحوم الأضاحى البلدية التي يتم توزيعها في محافظة الفيوم تتم باختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية، على أن يتم الذبح والتشفيه والتعبئة تحت إشراف الأطباء البيطريين.

وأضاف شعبان أن الجمعية تقوم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رؤوس المواشي المستوردة ثم تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت إشراف المراكز الإسلامية في البلاد المستورد منها اللحوم، ضمن مشروع "صك الأضحية" الذى تطلقه الجمعية.

وأوضح شعبان أن ما يتم ذبحه من اللحوم الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية مليون و350 ألف كيلو لحوم تقريباً، حصة محافظة الفيوم 57 ألف كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بجميع مراكز المحافظة.

يذكر أن جمعية الاورمان قد استفتت دار الإفتاء المصرية في مشروع صك الأضحية وجميع خطواته وشرعية ذبح الأضاحى خلال أيام التشريق خارج بلد المضحي وتوزيعها بعد انتهاء أيام عيد الأضحى، وأجازت دار الإفتاء المشروع واعتبرته من السنة الحسنة، وأجازت جميع ما استفتت عليه الأورمان حول هذا الموضع.