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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منسق صكوك الأضحية بـ"حياة كريمة": بدأنا توزيع اللحوم في البحيرة

حياة كريمة
حياة كريمة

قال محمد ممدوح منسق "صكوك الأضحية" بمؤسسة "حياة كريمة"، إن حياة كريمة العام الحالي نفذت مشروعات كثيرة أبرزها ما نشهده اليوم لعمليات ذبح الصدقات مناسبة عيد الأضحى المبارك،  موضحا بدأنا توزيع اللحوم بأعلى جودة”

وتابع خلال مداخله هاتفية علي فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مؤسسة حياة كريمة تتواجد في النوبارية بمحافظة البحيرة لاستكمال عملية الذبح للحوم الصدقات والتي بدأت السبت الماضي، وتم التوزيع الفعلي منذ أمس للأسر الأكثر استحقاقا في جميع انحاء الجمهورية، موضحا أن عمليات الذبح تجرى عن طريق ماكينات مخصصة في المجزر، مما يسهل عملية الذبح والتعبئة بجانب عدم وجود أخطاء بها، وصولا للتعبئة عن طريق المتطوعين.

وأشار إلى أن اللحوم ستصل بأعلى جودة لكل مستحقيها في جميع أنحاء محافظات مصر، مؤكدا إلي السعي الدائم من مؤسسة حياة كريمة في جمع أكبر عدد من التبرعات، لنشر الفرحة والسعادة على قلوب المواطنين وأسرهم خلال أيام العيد.

وتسعي المؤسسة لتشجيع المواطنين على المشاركة في صكوك الأضاحي، سعيًا للوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة في قرى الريف المصري. وتطرح المؤسسة الصك البلدي بقيمة 7900 جنيه، ولحوم الصدقات بـ 400 جنيه.

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