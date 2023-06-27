بمشاركة مركز تنمية المواهب.. "الأوبرا" تحتفل بثورة 30 يونيو

تحت عنوان "ثورة شعب"، تُنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا فنيا يوم 3 يوليو المقبل، على المسرح الكبير، على أن تُحييه الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، بالاشتراك مع مركز تنمية المواهب بالدار.

كما يقدم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر، حفلا لطلاب فصل كورال الأطفال والشباب تدريب وقيادة الدكتور صابر عبد الستار بمشاركة فصل البالية تدريب وتصميم رقصات عايشة فؤاد وذلك في الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة 30 يونيو الجاري، على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الوطنية الشهيرة التي تدعم روح الانتماء منها النشيد الوطنى، بلد التاريخ، سلم على الشهداء، مصر التي في خاطري، يا أغلى اسم في الوجود، مصر يا أم الدنيا، حبيبتي من ضفايرها، يا حبيبتي يا مصر، أحلف بسماها، هنحب مين غيرها، تحيا مصر، طوبة فوق طوبة، الله الله على المستقبل، تعرف تتكلم بلدي، أقوى من الزمن، المصريين هما، ابن الشهيد، مصريتنا وطنيتنا، إن كان على قلبي، زي ما هي حبها وعلى باب مصر.

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تُنظم وزارة الثقافة المصرية، من خلال قطاعاتها المتعددة، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا ثرياً، ابتداءً من يوم 30 يونيو الجاري.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني: "إن ثورة 30 يونيو ساهمت في الحفاظ على هوية مصر، ومثلت حائطَ صدٍ ضد محاولات تغيير وجه مصر الحضاري"، وأكدت أن ثورة 30 يونيو كانت شرارة البدء لبناء الجمهورية الجديدة.

وتابعت: بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مصري، تُنظم الوزارة برنامجًا حافلًا، وكرنفالاتً شعبية في محافظات مصر المختلفة، وسلسلةً من الندوات والمعارض والحفلات الموسيقية.

وأضافت وزيرة الثقافة: حرِصنا أن يكون الاحتفال مميزاً هذا العام بالمواقع الثقافية المنتشرة بأرجاء الجمهورية، خاصة التي كانت محرومة من الفعاليات والأنشطة طوال سنوات، ومنها المواقع الثقافية بالعريش والشيخ زويد والمناطق بديل العشوائيات.