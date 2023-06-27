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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تتحرى عن "الشرطة المزيفة" فى الشروق

ضبط
ضبط

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، بطلب تحريات المباحث حول واقعة انتحال تشكيل عصابي صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين في مدينة الشروق.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة إخطاراً مفاده ضبط شخصين (لأحدهما معلومات جنائية)، بدائرة قسم شرطة الشروق بحوزتهما فردي خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، جهاز لاسلكي "هيكلي"؛ لتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال الشرطة" حيث يستأجران السيارات ويستخدمانها في ارتكاب الوقائع.

وأقروا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة، وأقرا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

كما تم ضبط السيارات المستخدمة فى ارتكاب تلك الوقائع، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة الشروق وبدر تشكيل عصابي انتحال تحريات المباحث الشروق سرقة المواطنيين

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