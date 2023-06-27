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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

على حمزة يقدم حلولًا لزيادة حجم الاستثمارات فى صعيد مصر

علي حمزة
علي حمزة

أكد المهندس علي حمزة، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري أسيوط، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن منطقة الصعيد شهدت طفرة غير مسبوقة على مدار السنوات الماضية بفضل الإجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية لتطوير الصعيد، مشيرًا إلى أن الصعيد من أهم المناطق التي يجب استغلال مواردها الطبيعية في توليد الطاقة الشمسية وغيرها.

وأضاف حمزة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه بالرغم من كل هذه الإنجازات، يحتاج الصعيد أيضًا إلى عدة إجراءات لزيادة حجم الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية، وأبرزها تحسين بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية وتخفيض التكاليف، وتوفير حماية قانونية للمستثمرين وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة، مما يساعد على تحفيز ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل.

كما أشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين المصريين إلى أهمية تعزيز السياحة لأنها مصدرٌ مهمٌّ للدخل في صعيد مصر، ويمكن تعزيز هذا القطاع من خلال تطوير البنية التحتية السياحية وتحسين الخدمات السياحية وترويج السياحة الثقافية والاستكشافية، بالإضافة إلى دعم المشاريع الزراعية من خلال توفير الدعم والتمويل للمشاريع الزراعية في صعيد مصر، وذلك لتحسين إنتاجية الزراعة وتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري أسيوط، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين المصريين، أهمية دور التعليم والتدريب المهني في زيادة حجم الاستثمارات في صعيد مصر، وذلك لتوفير الكوادر المؤهلة للعمل في المجالات المهمة والمتطلبة في المنطقة، وتحسين مستوى المعيشة والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون الدولي مع دول أخرى في المنطقة أو في العالم، وذلك لتبادل الخبرات والتكنولوجيا والدعم المالي، وتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري.

المهندس علي حمزة رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري أسيوط مستثمري أسيوط جمعيات المستثمرين طفرة غير مسبوقة مدار السنوات

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