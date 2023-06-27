كواليس جلسة إمام عاشور مع "عبدالواحد": مش هلعب فى مصر غير للزمالك

عقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتلاند الدنماركي، جلسة مع عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، الساعات الماضية، من أجل معرفة موقفه من العودة لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب إمام عاشور، في جلسته مع مدير الكرة بنادي الزمالك، تحديد موقفه من العودة للقلعة البيضاء، حيث إنه لديه العديد من العروض ولكن الأولوية لنادي الزمالك في حالة رغبة مجلس إدارة القلعة البيضاء في عودته.

كما أكد إمام عاشور لعبدالواحد السيد أنه يرغب في العودة من جديد لصفوف القلعة البيضاء، ولا يريد اللعب في مصر غير في نادي الزمالك.

سيف الجزيري يقود هجوم الزمالك في التشكيل المتوقع أمام غزل المحلة

وينتظر عشاق القلعة البيضاء اليوم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره غزل المحلة على استاد القاهرة، في التاسعة والنصف مساء، بالجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

واستقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على ملامح التشكيل الأساسي، الذي يخوض به المباراة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة بالدورى

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح- محمد عبدالغنى- مصطفى الزناري- حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"- أحمد سيد "زيزو"- محمود عبدالرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: مصطفى شلبي- سيف الدين الجزيري- إبراهيما نداي.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الرابع حاليًا في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، فيما يحتل المحلة المرتبة الـ16 برصيد 32 نقطة.

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة

وتقابل الزمالك وغزل المحلة في 99 لقاء، حقق الأبيض 59 انتصارًا وخسر فى 15 لقاء وانتهت 25 مباراة بالتعادل، وسجل الفارس الأبيض 151 هدفًا وتلقت شباكه 57 هدفًا.