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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لخلافات سابقة.. حبس المتهم بقتل شاب طعنا بالسكين خلال مشاجرة بالسلام

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالسلام حبس المتهم بقتل شاب طعنا بالسكين خلال مشاجرة، بسبب خلافات بينهما بمنطقة السلام، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، قج تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب مصاب بطعنة نافذة وملقى بأحد شوارع دائرة قسم شرطة السلام.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطعن نافذ، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص على خلاف سابق مع الضحية، وبيوم الواقعة، استل المتهم سلاحا أبيض وسدد طعنة نافذة للمجني عليه أسقطته قتيلا.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

السلام حبس المتهم قتل شاب مشاجرة منطقة السلام

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