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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسبب انتقادات السفارة.. الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير الأوكراني لدى تل أبيب

يفغيني كورنيتشوك
يفغيني كورنيتشوك

استدعت الخارجية الإسرائيلية السفير الأوكراني لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك، على خلفية انتقادات السفارة الأوكرانية اللاذعة للحكومة الإسرائيلية. 

وقالت الخارجية الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية تواصل تعزيز التعاون مع أوكرانيا وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا، إلا أن سلوك السفير لا يساعد على ذلك. 

وأضافت فيما يتعلق بتصريحاته المتكررة ضد السياسة الإسرائيلية، تم استدعاء سفير أوكرانيا يفغيني كورنيتشوك، لإجراء محادثة توضيحية يوم 3 يوليو في وزارة الخارجية، حيث ستجري المحادثة أليزا بن نون، مديرة الشؤون السياسية.

وفي وقت سابق، انتقد يفغيني كورنيتشوك على "تويتر" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب "التعاون الوثيق" مع موسكو، وعدم كفاية الدعم العسكري لكييف.

وردا على ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إنه لا ينوي الانحدار إلى هذا الخطاب، لأن إسرائيل اختارت بالفعل الجانب الصحيح من التاريخ، وأعربت مرارا عن موقفها من الصراع الأوكراني.

وقال نتنياهو الجمعة الماضية ، إن الأسلحة التي يرسلها الغرب إلى أوكرانيا، ينتهي بها المطاف في أيدي أشخاص على الحدود مع إسرائيل.

الخارجية الإسرائيلية تل أبيب يفغيني كورنيتشوك السفارة الاوكرانية أوكرانيا

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