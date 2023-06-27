النجار: طفرة في الصادرات الزراعية العام التصديري الماضي

قال الدكتور هشام النجار نائب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت الصادرات الزراعية المصرية تطورًا ملحوظًا وزيادة في الحجم والقيمة.

يأتي هذا التطور نتيجة للجهود المبذولة في تطوير القطاع الزراعي وتحسين جودة المنتجات وزيادة المساحات المزروعة وتوسيع قدرات التصدير.

وأوضح “النجار” في تصريحات لـ"الدستور" أن الصادرات الزراعية المصرية تشمل عدة محاصيل مثل الفاكهة والخضروات والمحاصيل الحقلية والأسماك والأسمدة، وتوجهت هذه الصادرات في الفترة الأخيرة بشكل خاص إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية والآسيوية.

وأشارإلي أنه في عام 2020، بلغت الصادرات الزراعية المصرية إجمالي قيمتها نحو 2.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 4% عن العام السابق، وتعد الفاكهة والخضروات من أهم المحاصيل المصدرة، حيث بلغت قيمة صادرات الفاكهة نحو 1.5 مليار دولار، وصادرات الخضروات نحو 355 مليون دولار، وصادرات المحاصيل الحقلية نحو 518 مليون دولار، وصادرات الأسماك نحو 109 مليون دولار.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية في المستقبل، بتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا في القطاع الزراعي، وتوسيع الأسواق المستهدفة وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتشهد الصادرات الزراعية المصرية تنوعًا في المحاصيل المصدرة، حيث تشمل العديد من الفواكه والخضروات مثل البرتقال والمانجو والبطيخ والطماطم والبصل والثوم والفلفل الحار والجوافة والفراولة وغيرها.

ويعد التوسع في الصادرات الزراعية جزءًا من استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي.

وأضاف هشام النجاري أن الحكومة المصرية تعمل أيضًا على تذليل العقبات التي تواجه الصادرات الزراعية، مثل تحسين البنية التحتية للنقل والتخزين والتعبئة والتغليف، وتحسين التسويق والتصدير، وتوفير المزيد من الدعم والتسهيلات للمزارعين والمصدرين.

وتعد هذه الخطوات مهمة لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية على المستوى الدولي وزيادة الإيرادات الناتجة عنها.

وأكد علي أنه يجب الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي وتعزيز الصادرات في الوقت نفسه.

ويأتي ذلك من خلال تطبيق مبادرة تطوير الري الحديث والتي تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتوفير المياه وتحسين جودة المنتجات الزراعية.

ووقال تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الزراعي المصري أحد العوامل المهمة التي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع، وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الإيرادات. وتعمل الحكومة المصرية على تحسين بيئة الاستثمار في القطاع الزراعي وتقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين الأجانب.

ويمكن القول بأن الصادرات الزراعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد تطورًا ملحوظًا، وتعد هذه الصادرات جزءًا مهمًا من اقتصاد مصر وتساهم في توفير العملة الصعبة وتحسين مستوى المعيشة للمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي.