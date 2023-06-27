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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة البيئة: إجازة عيد الأضحى فرصة للتعرف على تراث المحميات الطبيعية

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المحميات الطبيعية كانت محورا أساسيا أثناء الاحتفال بيوم البيئة العالمي خلال الأيام الماضية حيث بدأت بإطلاق حملة "حكاوى من ناسها" من محمية وادي دجلة وانتهت بافتتاح أول ناد للعلوم بمحمية قبة الحسنة بمدينة السادس من أكتوبر، داعية المواطنين إلى الاستمتاع بأجازة عيد الأضحى المبارك بالمحميات الطبيعية والتعرف على التراث الثقافي والبيئي الغني للمجتمع المحلي بالمحميات.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تحرص دائما على التشجيع على زيارة المحميات الطبيعية ، والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين من خلال عرض الإرث الثقافي والأصول والتقاليد وفنون المطبخ والحرف اليدوية والموسيقى التراثية، التي تعبر عن تلك المجتمعات وقص حكاياتهم الرائعة في حفظ التنوع البيولوجي، انطلاقاً من فكرة قيام حماية الطبيعة على طبيعة حياة البشر، وكذلك معارض الحرف اليدوية وتناول المأكولات والمشروبات القبلية والعروض الموسيقية الحية.

تابعت أنه تم توفير كافة سبل الراحة للزائرين للاحتفال بأجازة العيد وسط أجواء الطبيعة، وتم توفير منقذين بالمحميات البحرية مع تواجد باحثين لتعريف الزائرين بأهمية المحميات ودورها في حماية الطبيعة..مشددة على أهمية الالتزام بضوابط السياحة البيئية ودخول المحميات (لا تترك شيئاً خلفك ولا تأخذ شيئاً معك) للحفاظ على الطبيعة وعدم تلويثها.

وكانت وزيرة البيئة قد أكدت على أن الربط بين الطبيعة والصحة كمجال مهم، يركز على ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للمواطن، ودور المحميات الطبيعية في تقديم الدعم النفسي من خلال معايشة تجارب مميزة في تلك المحميات، إذ بدأت الوزارة تنفيذ برنامج للصحة النفسية والطبيعة، وتم تنفيذ رحلة لمرضى مستشفى الصحة النفسية بالعباسية لمحمية وادي دجلة بالتعاون مع مؤسسة فاهم للصحة النفسية.

وتابعت أن الوزارة أطلقت حملة وطنية للترويج لعدد 13 منطقة منها لتنفيذ تجربة السياحة البيئية، بالشراكة مع المجتمعات المحلية لها، والقطاع الخاص، وتشجيع الطلاب ورواد الأعمال على تنفيذ مشروعات بيئية بها، ومنها المنتجعات البيئية لرواد الأعمال في محميات الفيوم.

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