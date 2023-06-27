مواطنون يشيدون بمبادرة "مأموري أقسام ومراكز الشرطة": "ربنا يبارك للرئيس"

عرضت قناة اكسترانيوز لقطات لمبادرة "مأموري أقسام ومراكز الشرطة" التي تقوم بها وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لدعم محدودي الدخل في الدخل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتأتي هذه المبادرة في إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب أحد المواطنين عن رضاه عن المبادرة قائلاً: "ربنا يبارك للرئيس السيسي ونحن في ظهره".

وأشار التقرير إلى أن مبادرة "مأموري أقسام ومراكز الشرطة" تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين في المنازل والحقول وأماكن العمل، وتهدف إلى تقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر في المناطق التي تحتاج إليها بشكل خاص.

ووزعت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن البحيرة - الوادي الجديد - الجيزة - الغربية - سوهاج - السويس - المنيا - قنا - الشرقية، عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا.

وأشاد الكثير من المواطنين بمبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة التي ترسخ القيم الاجتماعية تحرص عليها وزارة الداخلية، وتؤكد معها الأمن الإنساني في مقدمة أولويات الوزارة لدعم المواطنين.

وقالت إحدى المواطنات: "لم أتوقع أن يأتي ضباط الشرطة إلى منزلي لإهدائي هدية من الرئيس السيسي بأنفسهم". وأكد آخر قائلاً: "ربنا يبارك للرئيس السيسي ونحن معه، تحيا مصر، تحيا مصر".