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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

غيّرت حياة اليوتيوبر "تيفاني ماجي".. وجبة مصرية تُساعد على فقدان الوزن

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أصبحت إحدى المؤثرين في فقدان الوزن فيروسية بعد مشاركة الوجبة الغريبة للغاية التي تدعي أنها سر لياقتها البدنية النحيفة.

 

تيفاني ماجي، التي يبلغ ارتفاعها 5 أقدام، كانت تزن في السابق 230 رطلاً، لكنها خضعت منذ ذلك الحين لتحول جذري بعد التمسك بوجبة واحدة.

 

وبحسب «dailymail» فإنَّ نجمة وسائل التواصل الاجتماعي، قد اكتسبت من تامبا بولاية فلوريدا، أكثر من 625000 متابع على الموقع الشهير «تيك توك» من خلال مشاركة الطبق الذي يتكون من شرائح الدجاج والعديد من الخضار المقرمشة والخردل والجبن القريش.

 

وقد أصيب آخرون بالذهول بعد أن كشفت تيفاني أن هذا المزيج ساعدها حتى الآن على التخلص من أكثر من 80 رطلاً. 

 

ففي أحد مقاطعها الأخيرة، والذي تمت مشاهدته أكثر من ثلاثة ملايين مرة، يمكن رؤية تيفاني جالسة في سيارتها مع غداءها المعد مسبقًا في متناول اليد، تتغذى وهي تتحدث مع المشاهدين من خلال كل مكون: «الغداء اليوم عبارة عن نقانق دجاج مع الخردل، براعم بروكسل نيئة مع الخردل، مغرة مخلل مع بعض الخردل، فجل مع الخردل.. الشيء المفضل لدي في العالم ، قلوب النخيل مع الخردل».

 

وكشفت تيفاني عن مزيد من التفاصيل حول معاناتها مع الوزن الزائد فقالت: «لقد عانيت من فقدان الوزن منذ أن كنت في الثامنة من عمري، وكانت عائلتي بأكملها تعاني من زيادة الوزن، والطريقة التي أكلنا بها جعلت من المستحيل بالنسبة لي أن أكون وزنًا صحيًا».

 

وقالت تيفاني: «عندما كنت في الخامسة عشرة من عمري ، شعرت بالتعاسة وصدمت ثقتي، وكنت أرغب في أن أكون لائقًا وصحيًا وسعيدًا، لكنني لم أكن كذلك».

 

وتابعت: «كانت قدمي تتألم دائمًا، وكنت متعبًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، وكان لدي جوع لا يمكن السيطرة عليه، وكنت أتعرق دائمًا، وعشت من ندى الجبل والمشروبات الغازية، وكل وجبة كنت أتناولها كانت عبارة عن طعام معلب أو وجبات سريعة». 

 

وأوضحت: «بغض النظر عن الملابس التي كنت أرتديها ، شعرت بعدم الراحة والإحراج في جسدي، وبعد 20 عامًا من اتباع نظام غذائي وانهيار ، تعلمت أخيرًا كيفية إنقاص الوزن دون تجويع نفسي أو الإصابة باضطراب في الأكل أو الانهيار بعد اتباع نظام غذائي.

 

وتستمر تيفاني في التقاط الخضار بيديها، وتأكل البروكلي والهليون وكلاهما يُغمس أيضًا في الجبن وصلصة الخردل، مع بعض شرائح فاكهة التنين والبطاطا الحلوة البيضاء اليابانية.

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