قناة «الناس» تبدأ تغطية خاصة لـ «وقفة عرفات»

بدأت قناة «الناس» صباح اليوم تغطية خاصة لنقل تفاصيل «وقفة عرفات» من خلال يوم مفتوح على الهواء مباشرة، ونقل لقطات خاصة وحصرية لليوم المشهود مع تغطية مباشرة على مدار اليوم بتواجد كبار العلماء.

- تفاصيل تغطية وقفة عرفات

وتشهد التغطية المباشرة لقناة الناس من عرفات حوارًا خاصًا وحصريًا مع فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن المظاهر الحضارية في خطبة حجة الوداع ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة.

وتشمل التغطية حوارات متنوعة مع كوكبة من العلماء منهم الدكتور محمد مهنا والدكتور أحمد ممدوح والدكتور عمرو الورداني والدكتور أيمن الحجار بأمانة هيئة كبار العلماء والشيخ عويضة عثمان والدكتور أحمد وسام وغيرهم من العلماء المتخصصين في حوارات حصرية وحضارية وفقهية عن حرمة الدماء، وحفظ الأموال، والأعراض، والإحسان وإتقان العمل، والمساواة، وحسن معاملة النساء، وأحكام صلاة العيد وآدابه، والأضحية.

وخلال اليوم المفتوح تعرض القناة رسائل حية من الأراضي المقدسة من الدكتور يسري جبر والدكتور خالد الجندي والداعية مصطفى حسني، إلى جانب لقاءات خارجية مع الناس في الشارع يعبرون عن خواطرهم بيوم عرفة خير الأيام والتعرف على دعائهم في هذا اليوم وآمالهم في مستقبلهم المشرق إن شاء الله.

ويشارك في التغطية جميع مذيعي قناة الناس بالاضافة الى نخبة من مذيعي المتحدة للخدمات الإعلامية في رسائل حية من الأراضي المقدسة مباشرة، يأتي ذلك في إطار خطة تطوير القناة التي بدأت منذ شهر رمضان الماضي حيث حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديمها في ثوبها الجديد من خلال مجموعة من البرامج المميزة والتغطيات المميزة وكان منها نقل شعائر صلاة التراويح من مسجد سيدنا الحسين وغيرها من الفعاليات.