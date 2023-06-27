ركن الحج الأعظم.. "القاهرة الإخبارية" تستعرض الخدمات وجهود تأمين الحجاج في عرفات

عرض تامر حنفي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من المملكة العربية السعودية، المشهد الروحاني لركن الحج الأعظم.

وقال المراسل من عرفات، ان حجاج بيت الله الحرام بدأُ في التوافد لتأدية ركن الحج الأعظم بعد صلاه الفجر على مشعر عرفات بدقائق قليلة، مؤكدا أن السلطات السعودية قامت بتأمين الحجاج جويا وبريا وانتشار المركبات المرتبطة بالجيش والشرطة والنقاط الصحية التي تقدم الخدمة جميع الخدمات الصحية لكل الحجيج.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية: “الجميع هنا يسعي لتقديم الخدمة فقط لنيل البركة، فالجميع اتفق علي شيء واحد وهو السعي إلى مغفرة ورضا الله سبحانه وتعالي".