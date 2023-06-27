ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ركن الحج الأعظم.. "القاهرة الإخبارية" تستعرض الخدمات وجهود تأمين الحجاج في عرفات

الحج
الحج

عرض تامر حنفي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من المملكة العربية السعودية، المشهد الروحاني لركن الحج الأعظم.

وقال المراسل من عرفات، ان حجاج بيت الله الحرام بدأُ في التوافد لتأدية ركن الحج الأعظم بعد صلاه الفجر على مشعر عرفات بدقائق قليلة، مؤكدا أن السلطات السعودية قامت بتأمين الحجاج جويا وبريا وانتشار المركبات المرتبطة بالجيش والشرطة والنقاط الصحية التي تقدم الخدمة جميع الخدمات الصحية لكل الحجيج.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية: “الجميع هنا يسعي لتقديم الخدمة فقط لنيل البركة، فالجميع اتفق علي شيء واحد وهو السعي إلى مغفرة ورضا الله سبحانه وتعالي".

ركن الحاج الأعظم بيت الله الحرام حجاج بيت الله الحرام المملكة العربية السعودية السعودية المشهد الروحاني لركن الحج الأعظم السلطات السعودية

الأكثر قراءة

"كولر" يطلب تسويق 17 لاعبًا من الأهلى خلال الانتقالات الصيفية

"التعليم" تنبه طلاب الثانوية العامة: لا تنسوا.. الامتحانات مستمرة فى العيد

«دموع في ليلة العيد».. «الدستور» ترصد كواليس انهيار عقار الإسكندرية

خالفت القانون.. اعترافات المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالشروق

«خذت حقي بذراعي».. شاب يقيد زميله ويذبحه بسبب الدين في بدر

«فتش عن المرأة».. تفاصيل مقتل ترزي بسبب لبس العيد في أوسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟