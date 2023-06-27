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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موسم الحج.. "القاهرة الإخبارية" تستعرض الخدمات غير المسبوقة المقدمة لضيوف الرحمن

الحج
الحج

عرضن قناة القاهرة الإخبارية تقريرا عن موسم الحج، توضح فيه الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية لإنجاح الموسم، في إطار خططها لزيادة الطاقة الاستيعابية للحرم المكي ضمن رؤية 2030.

وقالت القناة ان هناك خدمات متعددة وغير مسبوقة تقدمها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ورئاسة شؤون الحرمين هذ العام، لا سيما مع عودة الأعداد المليونية لأول مرة منذ جائحة كورونا.

- مبادرة "طريق مكة"

وأحدي الخدمات المقدمة هي مبادرة "طريق مكة" لتيسير إجراءات دخول الحجاج خلال دقائق معدودة من مطارات بلدانهم الي مقر إقامتهم مباشرة عبر مسارات مخصصة، كما تم تهيئة الأبواب المداخل والمخارج وفق تنظيم دقيق يضمن سهولة وصول الحاج إلى صحن المطاف وأدواره المتعددة بالرواق السعودي.

وتوفر السلطات السعودية اكثر من 14 خدمة الكترونية ورقمية للحجاج منها تطبيق تنقل وجوامع الاذكار والمصحف الشريف، فضلا عن تقديم منظومة متكاملة من المنصات التقنية الحديثة وتسخير مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة ضيوف الرحمن وتعريفهم بالخدمات المقدمة لهم.

وشملت الخدمات توفير 1148 مادة مقروءة ومسموعة ومرئية بـ 15 لغة عالمية تشمل احتياجات ضيوف الرحمن غير الناطقين بالعربية والتخاطب بلغة الإشارة.

- تزويد الحرمين الشرفين  بحوالي 300 ألف مصحف

ومن ضمن الخدمات المقدمة، تزويد الحرمين الشرفين بما يصل إلى 300 ألف مصحف فضلا عن إتاحة عددا من حلقات تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، بالاضافة الي اكثر من 1000 ساعة بث رقمي بـ 10 لغات عالمية لمحاضرات توعوية ودروس علمية بالتعاون مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.

فيما تم تخصيص 2 مليون و 300 الف بطاقة ذكية تضم رمز الاستجابة السريع QR Code وتضم منصة الحج والعمرة والزيارة موقع انترنت والرقم الموحد لمقدم الخدمة، بالإضافة إلى توفير وسائل توعوية حديثة، تشمل شاشات تفاعلية ولوحات رقمية وأجهزة بث وغيرها يتم توزيعها علي 6 مناطق رئيسية، الساحة الخارجية والمصليات وصحن المطافئ والوراق السعودي والمسعي والروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وبالنسبة لخدمات المتطوعين، فقط اتاحت رئاسة شؤون الحرمين اكثر من 8 الاف فرصة تطوعية في 10 مجالات خلال موسم الحج، كما سيتم توزيع 40 مليون لتر من ماء زمزم المبارك في الحرمين الشريفين عبر اكثر من 30 الف نقطة توزيع في الحافظات والصنابير الموزعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وأكثر من مليونين عبوة ماء زمزم توزع يوميا وتسير حافلات زمزم لضيوف الرحمن في عرفة ومزدلفة ومني.

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