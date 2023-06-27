إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل شاب في الطالبية

أحالت النيابة العامة في الجيزة عاطلاً للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل شاب في مشاجرة بينهم بسبب خلافات مالية بالطالبية.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شاب نتيجة خلافات بينهما، حيث اعتدى عليه خلال مشاجرة بالطالبية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه وإصابته برأسه.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين شخصين، مما أسفر عن مصرع أحدهما، نتيجة الاعتداء عليه وإصابته برأسه.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.