الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى السيامة الكهنوتية للأنبا بولا شفيق

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية وإيبارشية الإسماعيلية، بعيد السيامة الكهنوتية للأنبا بولا شفيق مطران كرسي الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك.

وفي هذا التقرير نٌستعرض ابرز المعلومات عن الأنبا بولا شفيق بالتزامن مع عيد السيامة الكهنوتية:-

ولد أسامة شفيق بمدينة صدفا محافظة أسيوط في 9 فبراير 1971 . والتحق بالكلية الإكليريكية بالمعادي وحصل علي ليسانس فلسفة ولاهوت.

وسيم كاهنا بكاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط علي يد الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك في 27 يونيو 2002 متخذًا اسم الأب متى شفيق

أماكن الخدمة

- رعية السيدة العذراء بالنخيلة مركز أبو تيج من عام 2002- 2007

- رعية الأقباط الكاثوليك باستراليا من عام 2007 – 2012

- مدير عام مكتب التنمية بالإيبارشية من عام 2012- حتى اليوم

- نال الدكتوراة الفخرية وتم تكريمة من أهم 50 شخصية متميزة سفراءالسلام العالمي في الشرق الأوسط من المركز المصري للسلام العالمي في 12 فبراير 2019

اعتمد قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في ٣١ مارس ٢٠٢٣ اختيار سنودس الأقباط الكاثوليك الأب متى شفيق مطرانا لكرسي الاسماعيلية متخذا اسم الانبا بولا شفيق

وتمت سيامته الأسقفية وتجليسه بكاتدرائية مار مرقس بالإسماعيلية في ١١ مايو ٢٠٢٣ على يد صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم والآباء الأساقفة لكنيستنا القبطية الكاثوليكية.

يذكر أنه كانت قد بدأت الكنيسة صوم الرسل، بداية من الإثنين 5 يونيو 2023، حتى 12 يوليو 2023، أي 37 يومًا متصلاً.

ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، التي يسمح فيها بأكل السمك، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

ويعد صوم الرسل أول الأصوام الكنسية، التي تبدأها الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد.

وصوم الرسل كان أول صيام صامته الكنيسة المسيحية لأن الرسل صاموا هذا الصيام.

ومدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة، بعد 8 أسابيع من عيد الفصح يأتي يوم الأحد لجميع القديسين. في اليوم التالي، الإثنين، يبدأ صوم الرسل.

ويستمر الصوم حتى 12 يوليو عيد الرسولين بطرس و‌بولس وقد تصل مدة الصوم إلى 42 يوما.