أهالى الخانكة ينظمون زفة بالجمال لاستقبال عيد الأضحى

نظم عدد من الجزارين بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية زفة الجمال السنوية لإعلان استقبال موسم عيد الأضحى المبارك، حيث تم تزيين وتلوين الجمال والسير بها في مسيرة تنطلق من شارع الأسمية وهو شارع الجزارين الأشهر بمدينة الخانكة يتقدمها الجمال المزينة والمرسومة وسط فرحة الأهالي وركوب الأطفال عليها.

وأوضح أحمد عبدالقادر النجار، أحد الأهالي، أن المسيرة التي شهدتها مدينة الخانكة هي عادة سنوية يقوم بها الجزارون من أبناء الخانكة في عادة توارثوها من بعضهم البعض خلال السنوات الماضية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك سنويا وبدء موسم الجزارين وإعلانهم بيع اللحوم ومستلزمات العيد بجانب الإعلان عن جاهزيتهم لذبح الأضاحي.

وأشار علي عبده، رسام وأحد المشاركين والمنظمين للزفة، أنه يتفق سنويا مع عدد من الجزارين على تلوين الجمال وتزيينها بالبالونات والورود، مشيرا أنه قام هذا العام برسم رسومات جديدة على الجمال، حيث أقيمت الزفة وتزينت الجمال برسومات شعار فيسبوك وبات مان وإيموجي ومرسيدس وأشكال أخرى.

وأوضح أنه زفة الجمال تعد أحد أقدم أشكال الاحتفالات بالمدينة بقدوم عيد الأضحى، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الرسومات هي إبراز فرحة وبهجة العيد وإدخال البهجة والسرور على الأهالي.