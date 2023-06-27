ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص ببنى سويف ونقلهم للمستشفى

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 9 أشخاص، الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز الفشن بمحافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز الفشن جنوب المحافظة أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بـ 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال بمستشفي الفشن المركزي وجاري إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

والمصابون وهم: محمد ممدوح محمد حسن 33 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات، وعبد الله صالح محمد 21 عامًا، مصابًا بجرح بالوجه حوالي 3 سم، ورضا خلف عبد الحكيم 32 عامًا، مصابًا بسحجات وش كسر بالذراع الأيسر، وسحر ممدوح محمد 18 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات.

كما أصيب، عمار رضا خلف عبدالحكيم، عمره ستة أشهر بكدمات وسحجات، وعبد الحكيم رضا خلف عبد الحكيم 3 أعوام، بكدمات وسحجات، وأية محمد عبد الله شمس الدين 19 عامًا، بكدمات وسحجات، وضحى ممدوح محمد حسن 27 عامًا، بجروح باليد اليسرى، صباح حداد محمد عبد الله 45 عامًا، باشتباه كسر بالحوض، وجميعهم مقيمين بمحافظة المنيا.

جاري تقديم العلاج والإسعافات الأولية للمصابين داخل مستشفى الفشن المركزي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

الاسعافات الأولية انقلاب سيارة ميكروباص بني سويف حركة المرور شمال الصعيد طريق الصحراوي

الأكثر قراءة

بوتين يمنح عناصر فاجنر "خيارين"

تهاني عيد الأضحى 2023.. أجمل رسائل وتهنئة للأحبة والأهل

سمير مرقص لـ"الشاهد": بعض النواب حاولوا إفشال تجربتى كنائب للمحافظ

سمير مرقص لـ"الشاهد": الجولة الأولى من انتخابات 2012 عكست أهميتها بالأرقام

بعد مرور 12 ساعة.. استمرار البحث عن أهالى عقار خليل حمادة أسفل الأنقاض ( صور)

إصابة مصطفى وزيرى أمين "الأعلى للآثار" وابنته فى حادث سير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟