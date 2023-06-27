إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص ببنى سويف ونقلهم للمستشفى

أصيب 9 أشخاص، الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز الفشن بمحافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز الفشن جنوب المحافظة أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بـ 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال بمستشفي الفشن المركزي وجاري إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

والمصابون وهم: محمد ممدوح محمد حسن 33 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات، وعبد الله صالح محمد 21 عامًا، مصابًا بجرح بالوجه حوالي 3 سم، ورضا خلف عبد الحكيم 32 عامًا، مصابًا بسحجات وش كسر بالذراع الأيسر، وسحر ممدوح محمد 18 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات.

كما أصيب، عمار رضا خلف عبدالحكيم، عمره ستة أشهر بكدمات وسحجات، وعبد الحكيم رضا خلف عبد الحكيم 3 أعوام، بكدمات وسحجات، وأية محمد عبد الله شمس الدين 19 عامًا، بكدمات وسحجات، وضحى ممدوح محمد حسن 27 عامًا، بجروح باليد اليسرى، صباح حداد محمد عبد الله 45 عامًا، باشتباه كسر بالحوض، وجميعهم مقيمين بمحافظة المنيا.

جاري تقديم العلاج والإسعافات الأولية للمصابين داخل مستشفى الفشن المركزي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.