صحيفة هندية: مودى يعود إلى وطنه بعد زيارة تاريخية استراتيجية فى مصر

أعلنت صحيفة كشمير إيمدج نيوز الهندية، عن عودة رئيس الوزراء الهندي، إلى وطنه بعد زيارة تاريخية إلى مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الصحيفة: “عاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الهند بعد زيارته التي استمرت ستة أيام للولايات المتحدة ومصر والتي تم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات التاريخية”.

وكان في استقبال مودي في مطار دلهي وزير الدولة الاتحادي للشؤون الخارجية ميناكاشي ليخي ورئيس حزب بهاراتيا جاناتا جي بي نادا، وحضر أيضًا قادة حزب بهاراتيا جاناتا ونواب الحزب من دلهي مثل هارش فاردان وهانس راج هانز وجوتام جامبير.

ووفقاً للتقرير الهندي فقد تميزت الزيارة بالعديد من الاتفاقيات الرئيسية لتعزيز التعاون في مجالات رئيسية مثل الدفاع والفضاء والتجارة مع مصر.

وكان قد وصل مودي إلى القاهرة يوم السبت، بعد اختتام زيارة دولة رفيعة المستوى للولايات المتحدة وكان في استقباله في المطار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

واختتم مساء الأحد أول زيارة له لمصر، وأجرى خلال الزيارة محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وحصل على أعلى وسام شرف في الدولة العربية "وسام النيل".

شراكة استراتيجية

وأشارت الصحيفة إلى أن مودي ناقش مع الرئيس السيسي سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مع التركيز على تحسين التجارة والاستثمارات وعلاقات الطاقة والعلاقات بين الشعبين، ورفع البلدان علاقتهما إلى "شراكة استراتيجية".

ومنح الرئيس السيسي مودي وسام النيل -أعلى وسام شرف في مصر-، وهذا هو التكريم الثالث عشر الذي يُمنح لرئيس الوزراء مودي.

وبحسب الصحيفة كان رئيس الوزراء الهندي قد شرع في زيارته للولايات المتحدة في 20 يونيو، وفي نيويورك، قاد حدثًا تاريخيًا في مقر الأمم المتحدة للاحتفال باليوم الدولي التاسع لليوجا في 21 يونيو.

في وقت لاحق، في واشنطن العاصمة، استقبله الرئيس جو بايدن على السجادة الحمراء في البيت الأبيض.

وعقد الزعيمان قمة تاريخية يوم الخميس، تلاها خطاب مودي أمام الكونجرس وعشاء رسمي استضافه بايدن في البيت الأبيض على شرفه.