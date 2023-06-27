ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحيفة هندية: مودى يعود إلى وطنه بعد زيارة تاريخية استراتيجية فى مصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي

أعلنت صحيفة كشمير إيمدج نيوز الهندية، عن عودة رئيس الوزراء الهندي، إلى وطنه بعد زيارة تاريخية إلى مصر والولايات المتحدة الأمريكية. 

وذكرت الصحيفة: “عاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الهند بعد زيارته التي استمرت ستة أيام للولايات المتحدة ومصر والتي تم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات التاريخية”.

وكان في استقبال مودي في مطار دلهي وزير الدولة الاتحادي للشؤون الخارجية ميناكاشي ليخي ورئيس حزب بهاراتيا جاناتا جي بي نادا، وحضر أيضًا قادة حزب بهاراتيا جاناتا ونواب الحزب من دلهي مثل هارش فاردان وهانس راج هانز وجوتام جامبير.

ووفقاً للتقرير الهندي فقد تميزت الزيارة بالعديد من الاتفاقيات الرئيسية لتعزيز التعاون في مجالات رئيسية مثل الدفاع والفضاء والتجارة مع مصر.

 وكان قد  وصل مودي إلى القاهرة يوم السبت، بعد اختتام زيارة دولة رفيعة المستوى للولايات المتحدة وكان في استقباله في المطار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

واختتم مساء الأحد أول زيارة له لمصر، وأجرى خلال الزيارة محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وحصل على أعلى وسام شرف في الدولة العربية "وسام النيل".

شراكة استراتيجية 

وأشارت الصحيفة إلى أن مودي ناقش مع الرئيس السيسي سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مع التركيز على تحسين التجارة والاستثمارات وعلاقات الطاقة والعلاقات بين الشعبين، ورفع البلدان علاقتهما إلى "شراكة استراتيجية".

ومنح الرئيس السيسي مودي وسام النيل  -أعلى وسام شرف في مصر-، وهذا هو التكريم الثالث عشر الذي يُمنح لرئيس الوزراء مودي.

وبحسب الصحيفة كان رئيس الوزراء الهندي قد شرع في زيارته للولايات المتحدة في 20 يونيو، وفي نيويورك، قاد حدثًا تاريخيًا في مقر الأمم المتحدة للاحتفال باليوم الدولي التاسع لليوجا في 21 يونيو.

في وقت لاحق، في واشنطن العاصمة، استقبله الرئيس جو بايدن على السجادة الحمراء في البيت الأبيض. 

وعقد الزعيمان قمة تاريخية يوم الخميس، تلاها خطاب مودي أمام الكونجرس وعشاء رسمي استضافه بايدن في البيت الأبيض على شرفه.

رئيس الوزراء الهندي الولايات المتحدة أمريكا زيارة تاريخية

الأكثر قراءة

فى يوم عرفة.. أبرز أدعية الفجر اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

وقفة عرفات.. ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 فى محافظات مصر

ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم على جبل عرفة (بث مباشر)

إمام مسجد الحسين يكشف أهمية يوم عرفة وفضل صيامه

تهاني عيد الأضحى 2023.. أجمل رسائل وتهنئة للأحبة والأهل

عالم بالأوقاف يوضح أفضل الدعاء لحظة الوقوف بعرفة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟