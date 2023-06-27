عالم بالأوقاف يوضح أفضل الدعاء لحظة الوقوف بعرفة (فيديو)

قال الشيخ هاني السباعي، من علماء وزارة الأوقاف، إن حجاج بيت الله سيقفون غدا على جبل عرفات، لافتا إلى أن الوقوف على عرفات هى لحظة العتق من الذنوب.

وتابع السباعي، فى تغطية خاصة لقناة الناس "ضيوف الرحمن"، اليوم الاثنين: "عرفات بإذن الله غدا.. خطبة عرفات هنصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر هيتم الخطبة، وبعدين نقف ندعي، دعاء عرفات هو الدعاء المستجاب، لحظة الوقوف على عرفات هي لحظة العتق من النار، هي لحظة مغفرة الذنوب، هي لحظة التجاوز، لحظة مباهاة من الله تبارك وتعالى للملائكة، ربنا سبحانه وتعالى بيباهي الملائكة بنا، انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، آتوني من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن تقبل منهم حجهم وممن غفر لهم ذنبهم وذنوبهم يا رب العالمين".

وأضاف: "فترة عرفة كل المطلوب من الحجيج إن شاء الله رب العالمين هو الدعاء، خير الدعاء يومها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هذا الذكر العظيم كأنه اشتغال بالاستثناء على تبارك وتعالى، وهو سبحانه أعلم بحوائجنا وسيقضيها لنا، ابشروا ابشروا يوم استجابة الدعاء، ابشروا غدا يوم مغفرة الذنوب، كل ما علينا أن نتجهز بقلوبنا هذه اللحظة الفاصلة في حياتنا".

واستكمل: "من لم يغفر له غدا متى يغفر له؟ إنها لحظة كل مسلم على ظهر الأرض، وقد هيأها الله تبارك وتعالى لكم فاستعدوا لها وأبشروا بها واستعينوا على هذه اللحظات بإحضار القلوب لله عز وجل تذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، عرفات لسنا في موطن مباهاة، إنما في موطن العبودية لله عز وجل".



https://youtu.be/4a7jBxAq_RU