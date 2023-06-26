وزارة العمل تطلب مدرسين للعمل بإحدى المدارس الخاصة

أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب من المدرسين، بإحدى المدارس الخاصة.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالمدرسة، 5 مدرس لغة إنجليزية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على ليسانس آداب وتربية، وألا يقل عمره عن 20 سنة.

كما تطلب المدرسة، 4 مدرس رياضيات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على ليسانس آداب وتربية، وألا يقل عمره عن 20 سنة.

وتحتاج المدرسة 2 مدرس حاسب آلي، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس تربية نوعية، وألا يقل عمره عن 20 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر المدرسة في شبين القناطر، أول طريق الأحراز، القليوبية، أو الاتصال على 10098990180.



وعلى جانب آخر، نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ملتقى توظيف لتعيين ذوي الهمم، بمشاركة 4 منشآت بمدينة بورفؤاد وهي: شركة قناة السويس للحاويات، وشركة جرين كلين، وفندق هلنان بورسعيد، وتاون جاس لتوزيع الغاز الطبيعي.