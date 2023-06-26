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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الفرنسية لـ"القاهرة الإخبارية": قمة التمويل العالمي تهدف للوصول لمجتمع أكثر عدالة

السفير باتريس باولي
السفير باتريس باولي

قال السفير باتريس باولي المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إن العديد من الدول تواجه تحديات مالية، وتعجز عن سداد ديونها، أو تمويل المجالات العامة مثل الصحة والتعليم.

وأضاف خلال حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القمة الخاصة بالتمويل العالمي الجديد تهدف لوجود مجتمع دولي أكثر تضامنا وأكثر عدالة، وتعزيز تعددية الأطراف الفاعلة، ومشاركتهم في تحديات الدول الأكثر هشاشة.

ولفت إلى أن هناك عدد من الدول تعاني من عجز التمويل في عدد من الميادين، ولا يمكن أن تختار دولة بين الكفاح ضد الفقر وبين حماية البيئة، فحتى الدول التي تعاني ماليا بسبب تغير المناخ يجب أن يكرس لها تمويلا خاصا بمساعدة الدول الغنية.

الخارجية الفرنسية التمويل العالمي

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