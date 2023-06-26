سيراميكا يتأهل لنهائى كأس الرابطة بفوزه على الاتحاد

تأهل فريق سيراميكا كليوباترا إلى نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الثانية بفوزه على نظيره الاتحاد السكندري بركلات الترجيح بأربع ركلات مقابل 3، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي، خلال المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي.

الفريقان عجزا عن التسجيل وسط تألق الدفاعات وحارسي المرمى محمد بسام والمهدي سليمان، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، تصدى محمد بسام لركلة الاتحاد الأولى من محمد صالح، أعقبه تصدي سليمان لثاني ركلات سيراميكا عن طريق محمد شكري.

وفي الركلة الرابعة أهدر ساليفو مورو للاتحاد، ليفشل زعيم الثغر في الانتصار، الذي ظفر به سيراميكا بعدما سجل لاعبوه محمد إبراهيم ورجل نبيل ومحمد توني ومحمد عادل.

وبتلك النتيجة، تأهل فريق سيراميكا كليوباترا إلى المباراة النهائية لمواجهة المصري، والذي حجز مقعدًا في تلك المباراة بفوزه على فيوتشر حامل اللقب بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

يُذكر أن فيوتشر قد تُوج بالنسخة الأولى لبطولة كأس الرابطة بفوزه على غزل المحلة في المباراة النهائية.