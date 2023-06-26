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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 3 أشخاص بينهم شقيقين، مساء الإثنين، بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقت غرفة عمليات محافظة بني سويف، إخطارًا، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة بني سويف حوالي 10 كيلو، حيث التوجيه بسرعة الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

دفع مرفق اسعاف بني سويف بـ3 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل 3 مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: "أحمد م . خ"26 سنة، سائق، مصاب اشتباه نزيف بالمخ، وشقيقه "هاني"، مصاب جروح وسحجات، عامل، 18 سنة، و" يوسف. ع. أ" 23 سنة، بدون عمل، مصاب كدمات وسحجات وجروح، وجميعهم يقيمون بمحافظة سوهاج.

جار تقديم العلاج والاسعافات الأولية للمصابين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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