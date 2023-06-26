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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة: الأزمة الداخلية الروسية ربما تؤثر على إمدادات الغذاء العالمية

خالد عكاشة
خالد عكاشة

علق العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على تداعيات الأحداث الروسية الأخيرة، بعد تمرد قوات “فاجنر”، وتأثيرها على العالم.

وقال “عكاشة” خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten" إن الهزة التي يشهدها الداخل الروسي قد يكون لها تأثير على إمدادات الغذاء العالمي، ومستوى أسعار السلع الاستراتيجية. 

هزة تضرب النظام السياسي الروسي 

وتابع أن أي اضطراب في النظام السياسي الروسي ربما تؤثر سلبًا على هاتين القضيتين، حيث ما فعله “فاجنر” جعل العالم يقف على أطراف أصابعه لمدة 24 ساعة، حيث أن أي هزة تضرب النظام السياسي الروسي أمر غير مرغوب على الإطلاق.

خالد عكاشة فاجنر العالم أطراف أصابعه النظام السياسي الروسي الداخل الروسي

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