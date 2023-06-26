سفيرة النرويج: مصر الدولة الأنسب لتوفير مخزون الطاقة لأوروبا

قالت سفيرة النرويج بالقاهرة هيلدا كليمتسدال، إن مجال الطاقة مهم لكل من مصر وأوروبا، فالدولة المصرية لديها الكثير من الرؤى والقدرات ولديها قناة السويس إضافًة إلى موقعها الجغرافي المتميز وكثير من الموارد التي تمكنها من الحصول على الطاقة المتجددة، والبنية التحتية اللازمة، لذلك فإن مصر هي الأنسب لتأمين الطاقة إلى أوروبا.

وأضافت خلال لقاء خاص مع الإعلامي شادي شاش، على قناة "إكسترا نيوز"، أن النرويج لديها علاقات قوية مع مصر فى قطاع الطاقة، وتتنامى العلاقات التعاونية فى مجالات الطاقة الشمسية والرياح، لافتة إلى أن هناك بعض الخطط لتعزيز التعاون من خلال توقيع مذكرات تفاهم لاستكشاف ودراسة كافة الفرص التى تعود بالنفع لتصدير الطاقة من مصر إلى إيطاليا، والطاقة المتجددة إلى أوروبا بالكامل.